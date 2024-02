Roma-Feyenoord dove vederla? TV8, Sky, Dazn o Mediaset? Tv-streaming news

Roma-Feyenoord vale un posto agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 della partita di andata (con gol di Paixao e Lukaku), i giallorossi per qualificarsi agli ottavi di finale la squadra di Daniele De Rossi deve necessariamente vincere (o giocarsi la sorte ai rigori) il match in programma all'Olimpico a partire dalle 21. Roma-Feyenoord dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire i playoff di Europa League.

Roma-Feyenoord dove vederla in tv e streaming: Sky, TV8 e Dazn

Roma-Feyenoord in diretta tv andrà su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K (pay) e TV8 (free) con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Luca Marchegiani. Fischio d'inizio alle 21, ma studio pre-partita dalle 20,30. Roma-Feyenoord andrà anche in streaming su SkyGo, Now e Dazn.

Europa League su Cielo, Tolosa-Benfica apre un ciclo di partite internazionali

Sorpresa di Cielo per gli appassionati di calcio. Alle ore 18.45 trasmette, in diretta, Tolosa-Benfica (pre-partita alle ore 18.00). Si apre, infatti, su Cielo il ciclo di appuntamenti live con le sfide di Europa League tra squadre straniere in programma nella fascia oraria delle 18.45. Per qualificarsi al turno successivo, la squadra francese è chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all’andata.