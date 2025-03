Rudi Bianchi, chi è il nuovo direttore di Virgin Radio (Radiomediaset)

Virgin Radio ha un nuovo direttore: si tratta di Rudi Bianchi. Vediamo chi è il numero uno dell’emittente rock del Gruppo RadioMediaset

Con una laurea in economia aziendale conseguita all’Università Bocconi e un Master in Multimedia Management, Communication and Media Studies, Bianchi ha formato il proprio profilo professionale nel Gruppo Mondadori, inizialmente come Advertising Product Manager per il magazine Panorama e in seguito come Product Manager dell’emittente radiofonica R101.

Entrato a far parte del Gruppo Mediaset nel 2011, ha ricoperto prima il ruolo di Advertising Manager Radio per la concessionaria Mediamond e, a seguito dell’acquisizione da parte di Mediaset del Gruppo Finelco e successiva creazione del Gruppo RadioMediaset, Bianchi è diventato Marketing Manager di Virgin Radio Italy, R101 e Radio Subasio, curando per i tre brand le attività di comunicazione, le campagne pubblicitarie, le partnership con i concerti e gli eventi musicali e lo sviluppo di attività crossmediali in sinergia con gli altri media del Gruppo Mediaset. Forte delle competenze maturate e della profonda conoscenza del mezzo radio, Rudi Bianchi è stato nominato direttore di Virgin Radio.

Bianchi riporterà direttamente all’AD Paolo Salvaderi.