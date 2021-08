Sabrina Donadel, conversazione con Adrian Paci: Private Collection in diretta

Private Collection in diretta è il titolo del format ideato e condotto da Sabrina Donadel, in onda eccezionalmente sulla piattaforma Instagram.

Nato come spin off di Private Collection - programma in cui si sono svelati i “tesori nascosti” nelle case dei grandi collezionisti italiani e internazionali – Private Collection in diretta, in una speciale web edition, accompagna gli spettatori in un viaggio esclusivo alla scoperta del mondo dell’arte contemporanea.

Lunedì 30 agosto alle ore 19:00 in onda dal profilo Instagram della conduttrice, Sabrina Donadel ospiterà Adrian Paci, artista di origine albanese, tra i più importanti della scena contemporanea e autore di una delle opere più rappresentanti della crisi dei profughi, “Centro di permanenza temporanea” (2007), in cui dei rifugiati accalcati su una scala di imbarco di un aereo assente sembrano preannunciare le immagini atroci dall’aeroporto di Kabul che stanno scuotendo il mondo intero.

Ad aggiungersi alla riflessione su come e quanto l’arte possa anticipare i tempi Giuseppe Iannaccone, celebre avvocato, grande collezionista e amante dell’arte. Nella sua casa sono custodite oltre 400 opere, tra cui molte di Adrian Paci e di altri artisti di fama internazionale come Banksy, Hernan Bas, Wangechi Mutu, Francis Alys, Michael Borremans e Piero Guccione. La sua collezione è stata già mostrata in esclusiva a Sabrina Donadel nel corso del programma Private Collection in onda su Sky Arte dal 2014, disponibile attualmente sulla piattaforma ITsART.