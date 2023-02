Sanremo 2023, una campagna speciale. Cos'è il real time marketing

Il Festival di Sanremo accende la fantasia dei pubblicitari

Parte Sanremo e si scatena anche il real time marketing. L’agenzia KirWeb, specialista nel settore, lancia la campagna dei supermercati Dem, accostando i prodotti al Festival della Canzone, senza violare diritti di immagine. D’altra parte, l’agenzia che ha decretato il successo commerciale di Taffo vanta una certa expertise nel settore.

Cos’è il real time marketing?

Si definiscono così le azioni di marketing sono pensate e messe in atto dalle aziende in maniera fulminea, in risposta a particolari eventi che suscitano il cosiddetto “buzz” (chiacchericcio) sui media e in particolare sui social network. Un caso magistrale è quello di Oreo, che durante il Super Bowl del 2013 sfruttò il blackout per un tweet che riscosse un’attenzione davvero planetaria.





Gli esempi possono essere davvero infiniti, a partire ad esempio dagli eventi sportivi. Qui vediamo Barilla che cavalca l'entusiamo per una partita della nazionale, non solo prima, ma anche dopo (nonostante l’esito infausto).





Rimanendo nel calcio, molto famoso è il botte e risposta degli Europei 2020, quando le Poste inglesi traducevano il motto “it’s coming home” preparando un pallone incartato proprio per essere spedito “a casa”. Invece, poi, vinse l’Italia e Poste Italiane rispose ai colleghi d’Oltremanica trasformando quel “home” in “Rome”. Un capolavoro di real time marketing.





La vita dei personaggi famosi è un’altra tipica fonte di ispirazione. Qui vediamo Coca Cola che festeggia il matrimonio del Principe William con Kate, ma anche Ikea che cavalca la fuga del fratello Harry con Meghan, entrambe associando i propri brand a storie che hanno appassionato tutto il mondo.























































































Carrefour, in questo esempio, sfrutta magistralmente le polemiche su un’opera d’arte molto discussa di Maurizio Cattelan.





Tempo invece celebra il successo di Adele con il brano “Hello”, decisamente commovente, ringraziandola per aver fornito molte occasioni di usare i propri fazzoletti per asciugarsi le lacrime.





In quest’ultimo esempio, il real time marketing si incrocia con il brand activism. Dopo le discusse dichiarazioni di Guido Barilla sulle coppie gay, diverse aziende concorrenti cavalcarono la cosa. Pastificio dei Campi Gragnano lo fece davvero con stile.