Sanremo 2025, Giorgia trionfa in duetto con Annalisa: la 'maledizione' di chi vince la serata delle cover

Sanremo 2025, Giorgia e Annalisa vincono la serata cover con Skyfall

La serata delle cover di Sanremo 2025 ha visto Giorgia e Annalisa conquistare il primo posto con un’interpretazione di "Skyfall" di Adele, accogliendo i favori del pubblico e una standing ovation. Al secondo posto si sono piazzati Lucio Corsi e Topo Gigio con una versione originale di "Volare", seguiti da Fedez e Masini al terzo con "Bella Stronza".

La classifica continua con una serie di esibizioni: al quarto posto Holly e Goran Bregovic con "Wedding & Funeral Band", seguiti da Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, che hanno omaggiato Paolo Benvegnù con "L’anno che verrà" di Lucio Dalla. Irama e Arisa si sono classificati sesti, Rocco Hunt e Clementino settimi con "Yes I Know My Way" di Pino Daniele, mentre Clara e Il Volo sono arrivati all’ottavo posto con "The Sound of Silence". Elodie e Achille Lauro hanno ottenuto il nono posto, e la top ten si è chiusa con i The Kolors e Sal Da Vinci.

La "maledizione delle cover"

Nonostante il successo, però, per Giorgia e Annalisa c’è una preoccupazione dietro l’angolo: la "maledizione delle cover", un mito che circola da tempo nel mondo di Sanremo. Secondo questa superstizione, chi vince la serata delle cover difficilmente riesce a conquistare la vittoria finale del Festival.

In effetti, in passato diversi artisti che hanno vinto la serata delle cover non sono riusciti a replicare il successo durante la competizione principale. La ragione potrebbe essere che il pubblico e la giuria tendono a premiare brani inediti e originali, piuttosto che le reinterpretazioni. Se questa tradizione dovesse ripetersi anche quest’anno, le possibilità di Giorgia di vincere il Festival potrebbero svanire. Per ora, però, è tutto da vedere.