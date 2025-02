Sanremo 2025, gli ascolti tv della quarta serata. I dati Auditel

Sanremo 2025, gli ascolti tv della quarta serata. Nuova sfida Conti-Amadeus

Carlo Conti dovrà confrontarsi ancora una volta con l'edizione dei record (anche se qualcuno lo ha già battuto), quella dello scorso anno di Amadeus. La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 era stata seguita da 11.893.000 spettatori per il 67.8% di share. Questi i dati di ascolto. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21.25 alle 23.35, è stato visto da 15.531.000 spettatori per il 65.1% di share. La seconda parte, dalle 23.38 all'1.59, ha raccolto 8.398.000 con il 73.2% di share. Grande attesa per i dati dell'Auditel che saranno resi noti come di consueto intorno alle 10 del mattino.