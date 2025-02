"Da X Factor Uk al sogno Sanremo. Ecco a voi 'Il nostro tempo' in musica", il viaggio del duo pop Daudia prosegue - Intervista

Daudia: "Da X Factor Uk al sogno Sanremo. Vi raccontiamo 'Il nostro tempo' in musica"

L'esperienza a X Factor Uk ("Con 4 sì dei giudici tra cui il fondatore del programma Simon Cowell"), un progetto nato con le cover che ha visto un grande successo di "Jerusalema” in chiave acustica (quasi 2 milioni di visualizzazioni su Youtube in due giorni e più di 2 milioni su Spotify, creando così una versione virale del celebre brano) e il sogno di salire prossimamente sul palco del Festival di Sanremo (appuntamento per il 2026 sul palco del teatro Ariston?): il duo di cantanti-cantautori Claudia Pasquariello e Davide Maiale, alias i Daudia (la crasi dei loro nomi) iniziano il loro 2025 con 'Il nostro tempo' un album di brani inediti ("Ogni brano risente delle influenze musicali raccolte un po' in Italia e un po all'estero").



E raccontano il loro viaggio musicale con in questa video intervista ad Affaritaliani.it.

Con un messaggio chiaro: "Ovviamente non è finita perché noi abbiamo ancora i nostri sogni, le nostre aspettative, le nostre speranze"

Chi sono i Daudia

Daudia è il duo dei cantautori e polistrumentisti Davide Maiale e Claudia Pasquariello che, da dicembre 2016, si distingue per le originali armonizzazioni che derivano dall’unione delle loro voci, valorizzate da un sound acustico che prevede l’utilizzo di strumenti quali ukulele, chitarra acustica e pianoforte. Nel corso della loro carriera, hanno partecipato ad importanti programmi televisivi tra cui “X Factor UK” (2017) nel quale ottengono, in una prima fase, i favori di Simon Cowell, Nicole Scherzinger, Louis Walsh e Sharon Osbourne, “X Factor Romania” (2017) nel quale si classificano quinti e "The Winner is" (2017) condotto da Gerry Scotti, in onda in prima serata su canale 5. Nel 2018 esordiscono con il loro primo singolo, "Back and forth (No more)", a cui fa seguito l’uscita di "Un altro giorno" e “Chiedi al mare” con il quale si aggiudicano la vittoria di “Area Sanremo 2018” e partecipano alle semifinali di “Sanremo Giovani”.

Nel 2020 pubblicano i singoli "Via d'uscita", "Ciao amore mio" e “Fuori da questa stanza”. Nel mese di luglio dello stesso anno, pubblicano la versione acustica del brano "Jerusalema” con la quale totalizzano quasi 2 milioni di visualizzazioni su Youtube in due giorni e più di 2 milioni su Spotify, creando così una versione virale del celebre brano e dando inizio ad una nuova stagione artistica. A novembre pubblicano l’album “An unplugged Merry Christmas” che contiene una raccolta di canzoni natalizie riarrangiate dal duo in chiave acustica e che permette loro di ottenere i primi riconoscimenti negli Stati Uniti e in Argentina. Nel 2021, pubblicano un nuovo album “All around the POP”, arrangiato interamente in chiave acustica, che racchiude alcune delle cover divenute virali sui social media e che permette loro di realizzare un tour europeo, con partenza a Budapest dove ritornano gli anni successivi per partecipare a “Utcazene Festival” e a “Veszprèm Balaton 2023”.

Tra il 2022 al 2024 realizzano numerosi concerti negli Stati Uniti, esibendosi in diverse venues e contesti artistici, tra cui il “Namm Show 2023” a Los Angeles. Inoltre, presentano diversi singoli nelle trasmissioni televisive statunitensi, come “The one who said goodbye” (2022), “LET’S GO!” (2024) e “WHAT IF (we’re one)” (2024), questi ultimi preceduti dall’uscita di “Solo Noi” e “TÚ Y YO” (versione spagnola del brano).

Daudia sono, infine, co-autori del singolo di Arisa “Non vado via” (2023), scritto insieme alla stessa Rosalba Pippa e a Giuseppe D’Albenzio.