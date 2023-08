Santoro pronto a tornare a Mediaset, ospite fisso da Berlinguer: quasi fatta

Michele Santoro a Mediaset

Michele Santoro pronto a tornare a Mediaset dopo ventisette anni dalla conduzione di Moby Dick. È quanto scrive Il Foglio. In corso i contatti tra Pier Silvio Berlusconi e il giornalista. Qualche settimana prima di morire anche Silvio Berlusconi aveva avuto un lungo colloquio con Santoro. Entrambi “pacifisti” e con la stessa visione sulla guerra in Ucraina, pensavano già a una collaborazione a Cologno monzese.

Santoro potrebbe rientrare come ospite fisso del programma di Bianca Berlinguer su Rete4. Ma Santoro preferirebbe poter avere lui “carta bianca” a Mediaset, da conduttore o da capo progetto di un programma di informazione e approfondimento. In ogni caso per Santoro sarebbe un doppio rientro.