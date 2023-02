Sisley lancia "Laws of Attraction", la nuova campagna Primavera/Estate 2023

Sisley lancia la nuova campagna Primavera/Estate 2023

A ridosso della Fashion Week di Milano, Sisley lancia Laws of Attraction, la campagna Spring Summer 23 che evoca e rinnova l’heritage del marchio grazie a due interpreti d’eccezione - Iris Law e Xavier Serrano - e a un evento lancio che gioca con i concetti di realismo e artificio.

Autentici, sensuali, sicuri di sé. Negli scatti di Drew Vickers i due giovani modelli incarnano i valori e i codici estetici di Sisley. I gesti sono ora allusivi, ora plateali. Gli atteggiamenti intimi e sfrontati. Tra i capi spiccano il denim e la pelle nera, essenziali nel guardaroba di Sisley.

“Mi sono sentita a mio agio nei panni della donna Sisley,” spiega Iris Law, talento emergente della moda mondiale, “A lei, come a me, piace dominare e sedurre, ma con ironia, senza prendersi troppo sul serio”.

Il party-evento di lancio avrà luogo lunedì 20 febbraio presso i Tunnel della Stazione Centrale di Milano, inaspettata location nel cuore della città. Come in una galleria d’arte contemporanea, all’interno dello spazio saranno esposte le gigantografie delle immagini campagna e una scultura di due metri d’altezza che ritrae Iris Law plasticamente sdraiata su una limousine.

Nei giorni successivi la monumentale installazione che raffigura Iris Law sulla limousine viaggerà per le strade Milano fino a Piazza San Carlo e poi per quelle di Firenze, portando le leggi dell’attrazione di Sisley al pubblico cittadino. I passanti potranno osservare da vicino i dettagli dell’opera in silicone realizzata dalle mani esperte di artigiani italiani, che da un lato si rifà alla corrente dell’iperrealismo e dall’altro ne scombina volontariamente le premesse, giocando con le proporzioni e con il concetto di icona, così centrale nel mondo della moda.

Con Laws of Attraction continua il percorso di rilancio di Sisley attraverso una strategia che sta toccando in forma integrata il prodotto, i punti vendita e la comunicazione. La campagna Spring Summer 23 sarà pianificata sulle principali testate generaliste e moda, online e offline.