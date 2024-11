SiVola lancia SiVola OnAir: il primo podcast video in collaborazione con Spotify

SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, lancia SiVola OnAir il primo podcast video realizzato in collaborazione con Spotify e dedicato al mondo dei viaggi. Il nuovo podcast è uno spazio unico per parlare di esperienze di viaggio, sdoganando i tradizionali cliché e immergendosi in una prospettiva più calda e umana, perché sono le persone a fare davvero la differenza in un’esperienza di viaggio e ognuna di loro ha una percezione diversa. “Con SiVola OnAir, abbiamo voluto creare uno spazio di condivisione e intrattenimento, che fosse in grado di far immergere chi ascolta nella nostra filosofia: esperienze autentiche e racconti real di viaggio”, ha commentato Daniela Sparano, Marketing Manager di SiVola.

“Il podcast si rivolge a chi è sempre alla ricerca di nuove storie, desidera scoprire il mondo in tutte le sue sfaccettature e considera il viaggio come un elemento di crescita personale, un’esperienza che cambia da persona a persona, ma che lascia sempre qualcosa di sé a chi l’ha vissuta”. Il podcast, interamente realizzato e prodotto da SiVola, nasce per intrattenere, ma anche per diffondere la cultura del viaggio, aprire nuovi orizzonti e rendere i luoghi più lontani vicini all’ascoltatore attraverso il racconto dei suoi protagonisti. Tanti gli ospiti che si alterneranno a SiVola OnAir per parlare dei propri viaggi e delle proprie passioni, tra ricordi, aneddoti e momenti di gaming che porteranno gli ascoltatori a conoscere meglio i protagonisti delle varie puntate.

Gli host sono i founder di SiVola, supportati da alcuni dei coordinatop dei viaggi: Daniel Mazza, Carlo J Laurora, Stefano Cantarini, Nicolò Balini e Claudio Pelizzeni. Tra gli ospiti: Camihawke, amatissima content creator, che racconta delle sue esperienze di viaggio dal tone of voice unico e irriverente; Marco Spinelli e il campione paralimpico Simone Barlaam per far scoprire la bellezza dei viaggi subacquei; lo youtuber Mocho, che parlerà del viaggio proprio in relazione alla food experience; gli youtuber Riccardo Dose e Dadda per trasportare l’ascoltatore in Islanda; lo youtuber Surry, che metterà a confronto avventura e improvvisazione con comfort e pianificazione in viaggio e nella vita. SiVola OnAir è disponibile in esclusiva su Spotify dal 6 novembre 2024 e la prima stagione è composta da 5 episodi.