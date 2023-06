Sky ancora nella bufera, Dal Cin: "Ora prendono solo giocatori scuri"

Sky, dal sessismo al razzismo: le frasi choc di Dal Cin

Non c'è pace per Sky, dopo il caso di sessismo in F1, scoppia la bufera per un collegamento durante la trasmissione Calciomercato. Cala il gelo in studio per le parole razziste pronunciate in diretta da Franco Dal Cin, ex direttore sportivo di Udinese, Inter e Venezia. Dal Cin, 80 anni, - riporta F1 news - era in collegamento quando ha iniziato a parlare del suo passato come dirigente sportivo e di come funzionava il calciomercato ai suoi tempi. Ha ricordato l'acquisto del brasiliano Zico da parte dell'Udinese nel 1983, affermando che il pagamento era stato fatto "in nero", con due valigie piene di dollari. Poi, ha fatto un commento che ha lasciato tutti senza parole: "Siamo partiti dal settore giovanile, oggi non succede più. Prendono i prefiniti, preformati, di colore più scuro di solito".