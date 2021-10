Stop ai monopoli di Google, Fb e Amazon. Arriva BlackSheep Ventures

Si chiama BlackSheep (Pecora Nera) Ventures. Ed è un fondo che ha in pancia decine di milioni (40 gia’raccolti, 70 prossimo target) e Cassa Depositi e Prestiti come anchor investor da immettere in aziende di marketing advertising e tecnologia per accrescerne valore e capacità competitiva.



Un progetto ambiziosissimo costruito da ex super manager del settore, che vogliono attaccare e magari cancellare i privilegi e i monopoli realizzati in questi 30 anni di rivoluzione digitale dai big della Silicon Valley realizzando l’open internet. Ecco origine, struttura e obiettivi di un progetto dirompente, che promette di mettere sottosopra i mondi dell’editoria e del marketing, dell’advertising e della tecnologia, raccontati da due dei tre fondatori e managing partner di BlackSheep Ventures, Marco Caradonna e Sandro Moretti in questa imperdibile video-intervista verità.

Chi sono i fondatori:

Marco Caradonna, Founder Managing Partner di BlackSheep Ventures, imprenditore seriale con una profonda conoscenza dell’industria dei media, esperienza in marketing digitale, misurazione del roi e go-to-market.

È stato membro del consiglio di amministrazione di Dentsu Italia e CEO dell’agenzia media Carat Italia fino al gennaio 2020. È entrato in Dentsu Aegis Network nel 2013 integrando Simple Agency, agenzia di marketing digitale di nuova generazione che ha fondato nel 2008 insieme a Sandro Moretti e Umberto Bottesini, con l’obiettivo di semplificare l’approccio al marketing e alla pubblicità nell’industria interattiva. Laureato in Economia Aziendale all’Università Cattolica, ha sviluppato la sua carriera nel Digital Marketing all’inizio del 2000, come Partner di FullSIX (WPP digital). È stato Angel Investor in imprese start-up e scale up.

Sandro Moretti, Founder Managing Partner di BlackSheep Ventures, imprenditore con 20 anni di esperienza nel settore digitale, fondatore e manager della più grande agenzia di marketing digitale in Italia. Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi, dopo dieci anni nel settore della consulenza e del Private Equity in Italia e all’estero, Sandro ha focalizzato la sua carriera nel Digital Marketing Services, diventando Partner di FullSix (WPP Group).

Nel 2008 fonda Simple Agency, insieme a Marco e Umberto, con l’intento di cambiare le regole dell’industria del marketing e della pubblicità, e come CEO ha guidato la rapida crescita della start-up fino a venderla alla terza più grande società di marketing, Dentsu Group, diventando Head of Corporate and Business Operations in Italia.

BlackSheep Ventures é pronto ora a dare avvio al progetto di valorizzazione di aziende e competenze da mettere a sistema per accrescerne valore e capacità competitiva. Il fondo ha infatti appena chiuso - a settembre - il primo closing raggiungendo quasi 40ML di Euro e superando le aspettative del management. La raccolta ora prosegue verso il target di 70 ML (hard cap a 100ML) dopo aver coinvolto, come anchor investor, CDP Venture Capital SGR. BlackSheep entra quindi nel vivo dell’operatività ed é perfetto quindi procedere ora con la videointervista a uno dei fondatori, che avevamo lasciato in sospeso.