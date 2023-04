Striscia La Notizia, la velina Cosmary Fasanelli si ferma: ecco perchè

Striscia la Notizia, stop forzato per la velina Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli, velina di Striscia la Notizia, si deve fermare. La ballerina è stata colpita da un'indisposizione, ma al momento non sono stati dati ulteriori dettagli sulle cause che la terranno lontana dal bancone occupato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Fasanelli sarà sostituita da una collega già conosciuta dal pubblico: Marcia Thereza Araujo Barros, che accompagnerà la bionda Anastasia Ronca dura

Come ricorda Today, la modella italo brasiliana, protagonista dell'edizione in corso di Paperissima Sprint, già sostituì la ballerina lo scorso dicembre 2022. "Cosmary sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa" si legge nel comunicato diffuso da Striscia