Sylvie Lubamba, i "disinteressati suggerimenti politici" al generale Vannacci

Sylvie Lubamba: "Il Generale Vannacci? gli do disinteressati suggerimenti politici e affettivi"

Feeling e intesa politica tra Sylvie Lubamba e il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee 2024 per la Lega. La showgirl e attrice italiana (da genitori congolesi originari di Kinshasa) - lanciata nel mondo dello spettacolo da Piero Chiambretti e in passato protagonista a diversi programmi Mediaset (da La Talpa a Domenica Live, passando per Pomeriggio Cinque) - segue il generale e autore del best seller 'Il mondo al contrario' e documenta tutto sul suo profilo Instagram.





“Persone molto vicine a Vannacci fanno trapelare il possibile ingresso di Sylvie in qualità di consulente nello staff di comunicazione del generale una volta eletto. Quale miglior modo per mettere a tacere le accuse di razzismo a lui rivolte se non assumere una ragazza di origine africana?”, aveva scritto Dagospia.

Roberto Vannacci e Sylvie Lumamba



Lubamba però ha voluto a specificare il suo ruolo: “Tra me e il Generale Vannacci c’è un rapporto di enorme intesa professionale. Lo seguo ovunque nel suo tour elettorali e gli do disinteressati suggerimenti politici e affettivi. Tra noi l’intesa è molto forte. Condividiamo battaglie ideologiche ma anche la pizza nei ristoranti di Quartoggiaro. Lui è sotto attacco politico persino per me. Da cui mi dissocio e prendo le distanze. Il Generale è il nostro futuro. E ha in realtà l’Africa nascosta dentro di sé”.