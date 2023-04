Telecamere dentro la doccia di un AirBnb, la vacanza da incubo di una tiktoker

Airbnb, tiktoker canadese trova delle telecamere nella doccia. "Ecco dove si nascondeva"

Mai fidarsi troppo. Kennedy, una tiktoker canadese, ha vissuto un’esperienza da incubo all’interno di una casa affittata su Airbnb. Insieme ad altri amici, la ragazza si trovava nell’alloggio per il compleanno di un amico.

Ma quella che poteva sembrare una semplice gita si è trasformata in una vacanza da incubo. Nel video pubblicato su Tiktok, Kennedy racconta che dal secondo giorno, lei e le sue amiche, si sentivano osservate. Seppur, allarmata, Kennedy non ha dato grande peso alla cosa, ma, fortunatamente, una delle sue amiche ha iniziato a indagare. “Ha guardato nella doccia, in tutte le cornici, i pomelli delle porte, ovunque in casa e alla fine abbiamo trovato una telecamera in bagno”, spiega la tiktoker.

Kennedy mostra anche il punto esatto: “Vedete qui? Sembra tutto normale. Ma qui si nascondeva la telecamera”. Appena scoperto l’oggetto che inquadrava la doccia lei e gli amici hanno chiamato la polizia. “Ho provato un grande imbarazzo pensando di aver fatto la doccia la sera prima. Abbiamo lasciato la casa e i poliziotti hanno preso la telecamera per esaminarla”. Secondo Kennedy c’è una morale della storia: “Ascoltate sempre i vostri amici super paranoici e controllare sempre gli angoli delle case che affittiamo”.