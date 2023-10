Televisore wireless in 4k per vedere video e film. Lg è la prima al mondo

Televisore wireless in 4k, il futuro senza fili ed alta velocità

Stanno arrivando i televisori del futuro e avranno caratteristiche ben precise e uniche. Intanto ci sarà l'addio per sempre ai vecchi cavi elettrici, tutto funzionerà in modalità wireless e grazie al 4k si potranno vedere video e ascoltare audio in alta definizione e in temporeale. Il primo a sperimentare una tv così è stato Lg, il colosso delle telecomunicazioni ha lanciato una soluzione unica al mondo, destinata ad essere presa come esempio. Con la presentazione del suo Lg all'Ifa, il Signature Oled M da 97 pollici, ecco la prima soluzione wireless al mondo per la trasmissione di video e audio in 4k in temporeale a 120Hz.

Con un dispositivo posizionabile fino a 10 metri di distanza dal proprio televisore, si potranno inviare una quantità di dati tre volte superiore a quella consentita dal wifi. Lo schermo Lg signature sarà totalmente privo di cavi, fatta eccezione per quello di alimentazione. Arriverà in Italia entro la fine dell'anno, sarà provvisto anche di valigetta per trasportare il tv comodamente e avrà alla base le rotelle che consentiranno di posizionarlo in qualsiasi punto. Col display touch poi si potrà facilmente scegliere un film su Netflix ma anche lavorare comodamente in smart working.