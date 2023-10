Presa diretta, anticipazioni: come proteggere le eccellenze italiane

Presa diretta, anticipazioni: questa sera si parlerà di come proteggere il settore agroalimentare italiano e carne coltivata

Tornano le inchieste di Presa diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona con l'obiettivo di approfondire e raccontare le questioni più attuali per cercare di capire un mondo sempre più complesso. La puntata in onda questa sera alle 21.20 su Rai3 si intitola "Cibo Sovrano" ed è stata realizzata da collaborazione di Daniela Cipolloni, Teresa Paoli, Eleonora Tundo, Paola Vecchia, Fabio Colazzo, Eugenio Catalani, Matteo Delbò.

Il cibo Made in Italy, le nuove frontiere della carne coltivata, la sostenibilità del nostro sistema agroalimentare e i problemi della filiera agricola. Mentre l’Europa prova a ripensare il sistema agricolo in modo più sostenibile, per rispettare la natura e la nostra salute, la produzione agroalimentare italiana in che direzione sta andando? Quali sono le politiche agricole del Governo, per difendere il Made in Italy? Siamo autosufficienti nella produzione del cibo e possiamo rinunciare alle importazioni? E gli standard degli alimenti che importiamo sono diversi dai nostri?

Le telecamere di Presa diretta hanno attraversato il paese da nord a sud per raccontare l’eccellenza del nostro cibo e lo stato di salute della nostra filiera alimentare. In particolare, a dieci anni dalla comparsa, si ripercorre la storia della xylella, il patogeno che ha sterminato 20 milioni di piante. E oggi, a che punto è la battaglia?

Per quanto riguarda, invece, la carne coltivata, in molti paesi si investe e si fa ricerca sul cibo del futuro perché la popolazione mondiale aumenta e c’è bisogno di alternative. Presa diretta è andata a Singapore per assaggiarla e per capire a che punto è la ricerca scientifica. In Italia ne è vietata la produzione e la vendita, ma da anni i più importanti poli universitari studiano le potenzialità terapeutiche delle cellule coltivate in laboratorio.

Infine, cosa si sta facendo per la prevenzione dei rischi nella catena alimentare? L’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare sta lavorando per migliorare il benessere negli allevamenti di suini, polli e bovini, perché è dimostrato che esiste un legame diretto tra la salute degli animali e quella umana. È il concetto di one health: la salute è una sola.

In studio, ospite di Riccardo Iacona, Ettore Prandini presidente di Coldiretti per discutere insieme sui grandi temi della puntata.