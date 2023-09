Carne coltivata dalle piume dei pulcini: esperimenti in Italia

Carne di pollo partendo dalle cellule delle sue piume? La notizia è stato lanciata dal sito Vegconomist che racconta il progetto portato avanti dai professori Luciano Conti e Stefano Maria Biressi dell'Università di Trento. Iniziativa partita e finanziata dalla Fondazione italiana Save the Chickens. L'idea è riuscire a ottenere anche da una sola piuma di pulcino, cellule adatte alla produzione di carne coltivata.

Dalla Fondazione italiana Save the Chickens fanno sapere che sono stati condotti diversi test nell'ambito della prima fase del progetto Cell from a Feather: "Le cellule che riusciamo a estrarre dalle piume crescono bene e finora siamo riusciti a espanderle per alcuni mesi, ottenendo decine di milioni di cellule da pochi elementi".

La portavoce, secondo quanto riporta gamberorosso.it, ha spiegato che i risultati stabiliti in questa prima fase sono stati pienamente raggiunti, identificando con successo il tipo di piume e le condizioni ottimali per ottenere e far crescere le cellule di pollo, con l'obiettivo finale di avere linee cellulari adatte ai processi di produzione di carne in coltura. "Possiamo quindi procedere con le altre fasi del progetto concordate".