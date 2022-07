Tik Tok, l'e-commerce in Uk fa flop: addio ai piani per Europa (e Italia)

Tik Tok, parla un dipendente: "Il mercato non è pronto, la consapevolezza e l’engagement da parte dei consumatori sono ancora troppo acerbi”

Tik Tok abbandona i piani per espandere la sua iniziativa di e-commerce in Europa (quindi anche in Italia) e negli Stati Uniti. Il gigante cinese, già attivo in Asia con i Tik Tok Shop, ha deciso di frenare la corsa fuori confine, dopo il risultato fallimentare del progetto lanciato nel Regno Unito. A rivelarlo è il quotidiano britannico Financial Times che sottolinea come l'iniziativa portata avanti in Uk abbia riscontrato “non poche problemi”, non raggiungendo i risultati sperati.

Partendo dal presupposto che "il commercio in diretta è il futuro dello shopping", gli influencer registrati sulla piattaforma potevano vendere in diretta i loro prodotti, percependo una percentuale di commissione: una modalità che si è rivelata redditizia per la società madre di Tik Tok, ovvero ByteDance che ha visto le vendite sull'app cinese Douyin più che triplicare di anno in anno, vendendo più di 10 miliardi di prodotti.

Il live shopping però, inteso come nuova frontiera del commercio, in Uk si è rivelato un flop, frenando così i piani del gigante cinese. "Il mercato non è ancora pronto", ha dichiarato un dipendente di TikTok, "a consapevolezza e l'affezione da parte dei consumatori sono ancora basse e nascenti".

Di certo però, molti investimenti livestream di TikTok Shop hanno ottenuto scarsi risultati di vendita nonostante l'azienda offra sovvenzioni e incentivi in denaro per incoraggiare i marchi e gli influencer a vendere attraverso l'app. Il mese scorso, un'inchiesta del Financial Times ha rivelato l'esodo di massa del personale dal team e-commerce dell'azienda a Londra, che si è lamentato di una cultura lavorativa aggressiva imposta dalla leadership cinese dell'azienda.

Tik Tok, un portavoce smentisce l'abbandono dei piani in Ue

Immediate le reazioni del big cinese, dopo le indiscrezioni riportate dal Ft. Tik Tok non ha "messo in pausa" o ritardato il lancio di Shop in altri mercati europei, compresi Italia, Francia, Germania o Spagna. "Il nostro obiettivo, spiega un portavoce dell'azienda dopo l'articolo pubblicato dal Financial Times, è stato e rimane quello di fare di Tik Tok Shop un successo nel Regno Unito, insieme ai merchant e ai brand con cui stiamo lavorando".

"Anche se la futura espansione internazionale di TikTok Shop, puntualizza, può essere stata discussa in astratto o come obiettivo a lungo termine, non ci sono mai stati piani concreti per il lancio nei mercati europei nel primo semestre di quest'anno".

"Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per arricchire l'esperienza della nostra community e testiamo regolarmente nuove funzionalità per ispirare creatività e innovare l'esperienza su TikTok nei mercati di tutto il mondo, conclude il portavoce, i brand in piattaforma hanno trovato uno sbocco creativo per connettersi autenticamente con il pubblico e siamo entusiasti di sperimentare nuove opportunita' in ambito commerce che consentano alla nostra community di scoprire e interagire con ciò che amano".