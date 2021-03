MediaTech

Mercoledì, 17 marzo 2021 - 18:03:00 TikTok, pubblicità personalizzata obbligatoria: che cosa cambia per l'Italia La modifica entrerà in vigore dal 15 aprile, ad annunciarlo è la stessa Tik Tok con una notifica ma per Europa e Italia non cambierà niente, grazie al Gdpr