TikTok Lite verso lo stop in Europa: "Può causare seri problemi alla salute"

TikTok Lite verso lo stop in Europa

La Commissione europea ha avviato oggi un secondo procedimento formale nei confronti di TikTok a norma della legge sui servizi digitali. Il provvedimento - spiega l'esecutivo europeo - è volto a valutare se la società possa aver violato la legge sui servizi digitali quando ha lanciato TikTok Lite in Francia e Spagna.

Ai sensi della legge sui servizi digitali, le piattaforme online di dimensioni molto grandi designate sono tenute a presentare una relazione di valutazione dei rischi, comprendente misure volte ad attenuare eventuali rischi sistemici potenziali, prima di lanciare nuove funzionalità che potrebbero avere un impatto critico sui loro rischi sistemici.

La Commissione è preoccupata per il fatto che il "programma task and Reward" di TikTok Lite, che consente agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di alcuni "compiti" su TikTok — come la visione di video, i contenuti grappi, l'assistenza ai creatori, l'invito ad aderire a TikTok, ecc. — sia stato avviato senza una previa valutazione diligente dei rischi che comporta, in particolare quelli connessi all'effetto di dipendenza delle piattaforme, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi.

Ciò è particolarmente preoccupante per i bambini, data la sospetta assenza di meccanismi efficaci di verifica dell'età su TikTok. La mancanza di meccanismi efficaci di verifica dell'età e la presunta dipendenza delle piattaforme sono già oggetto di indagine nel primo procedimento formale nei confronti di TikTok.