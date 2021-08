TikTok, partnership con Shopify: si potranno fare acquisti sulla piattaforma

TikTok ha siglato una partnership con Shopify che permetterà agli utenti del social di fare acquisti di prodotti commerciali presenti su Shopify direttamente dalla piattaforma. La partnership permetterà a numerosi marchi di poter vendere direttamente ai consumatori all'interno dell'app. Si tratta di un ampliamento della collaborazione avviata nell'ottobre del 2020 con la piattaforma canadese di shopping online. La versione pilota, che permetterà ai commercianti su Shopify che hanno un account business su TikTok di aggiungere un pulsante per l'acquisto nel loro profilo, sarà presto disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, e sarà poi lanciata in altri paesi nei mesi a venire.