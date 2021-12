Tim e Mina si dicono addio dopo cinque anni di spot di successo

"Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei...". Così recitava una delle più famose canzoni di Mina, il cui scritto fu scritto da Maurizio Costanzo e che suona particolarmente adatta alla circostanza. Si chiude infatti dopo cinque anni il sodalizio tra Tim e la riservatissima cantante, che ha prestato la sua splendida voce agli spot della compagnia telefonica, ideati da Luca Josi, capo della strategia creativa che qualche mese fa ha annunciato il suo addio al gruppo.

La collaborazione ha visto la celebre cantante incidere "All night" nel 2017, seguita dalla cover di "It’s another day of sun", dalla colonna sonora del film "Lalaland", "Merry Christmas in love" di Tony Renis, "Il Segnale" (versione italiana di "Kiss the sky" di Jason Derulo), "Stella stai" di Umberto Tozzi, la divertente "TIMtarella di luna", "I sogni son desideri" e infine "Questa è TIM", versione adattata di "This is me" (dal film "The greatest showman"), che ha accompagnato gli spot in questo 2021, anno finale della partnership.