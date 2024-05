Tv: Rai, 'su Fedez-Cattelan ennesima fake news'. E il rapper...

Tv: Rai, 'su Fedez-Cattelan ennesima fake news'

"E’ con profondo sconcerto che Rai prende atto dell’ennesima notizia 'fake' che la riguarda, in particolare in riferimento alla presunta mancata presenza di Fedez come ospite del programma di Alessandro Cattelan su Rai 2". Lo scrive in una nota la Rai che definisce la notizia circolata nelle ultime ore "una fake news, clamorosamente smentita dai fatti e diffusa con inaccettabile e gratuita leggerezza, con il solo scopo di gettare discredito sul Servizio Pubblico".

La prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale' di Alessandro Cattelan, con Fedez ospite è prevista lunedì 20 maggio in prima serata su Rai2.

Tv: Fedez, 'modus operandi stampa italiana è diramare notizie per poi smentirle'

"Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo...Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No''. E' quanto scrive Fedez sulle sue storie di Instagram commentando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo cui il rapper non avrebbe partecipato alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan, fissata per lunedì 20 maggio in prima serata su Rai2.