Twitter compra un'app di podcast. Con Breaker sfida per il colosso

Twitter ha acquisito l'app di podcast Breaker. L'app oltre ai podcast, questa la sua peculiarità, offre funzioni integrate di social network che permettono di seguire i propri amici, pubblicare commenti sui podcast, condividerli.

Come annunciato da Breaker, le app ufficiali per iOS e per Android verranno ritirate il 15 gennaio, e il team dell’app si focalizzerà per ampliare le funzionalità di Twitter, in particolare di Spaces, una neonata funzionalità di Twitter che consente agli utenti di riunirsi in stanze per chiamate di gruppo. Il responsabile tecnico di Twitter Michael Montano ha fatto sapere che gli sviluppatori di Breaker lavoreranno al miglioramento delle conversazioni pubbliche di Twitter.