Elezioni, Scanzi deluso ora punta sulla musica: al via il nuovo show Unplugged

Unplugged, nove artisti raccontano i loro segreti su Tv Loft: al via il nuovo programma condotto da Andrea Scanzi

Un’atmosfera intima e accogliente che rievoca il mondo di Mtv degli anni ‘90. Un'alternanza di ricordi personali ed esibizioni dal vivo dei brani più significativi della loro carriera. È Unplugged, il nuovo programma in cui nove artisti italiani raccontano senza filtri la loro vita personale e professionale ad Andrea Scanzi, giornalista e firma del Fatto Quotidiano, ogni sabato su TvLoft.

Gli artisti che parteciperanno al nuovo programma saranno Niccolò Fabi, Edoardo Bennato, Cristiano De André, Dolcenera, Ron, Alberto Fortis, Erica Mou, Dodi Battaglia e Renzo Rubino.

In un mix di parole e di note, di ricordi e di aneddoti, Unplugged traccia un profilo accurato dei protagonisti della musica italiana. Nove puntate in cui poter incontrare le energie e i sentimenti sprigionati da musica, immagini e parole grazie anche alla presenza del pubblico presente in studio che interagisce con l’artista.

La scenografia di Unplugged ricrea un ambiente intimo e accogliente in cui l’artista, sotto le luci soffuse, possa sentirsi a proprio agio e aprirsi senza filtri. Il palco è all’altezza ideale per essere “immerso” e circondato dal pubblico. A sovrastare il tutto, un grande lampadario di cristallo, da salone delle feste, che consente di creare una quinta utile per i giochi di ripresa.