Vaccarono via da Google, diventa ceo e dg di Multiversity per CVC

Vaccarono lascia l'incarico di ceo in Google per un 'opportunità da top manager imprenditore, scelto da Cvc per guidare il Gruppo Pegaso Multiversity come ad. Il fondo internazionale sta finalizzando dall'imprenditore Danilo Iervolino l'acquisto del 100% delle quote azionarie di Multidiversity, campione del mondo dell'edutech, in cui convergono partecipazioni - si legge su Prima Comunicazione - in Università Pegaso e in Mercatorum. Vaccarono – che è anche un membro del consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore, è da tempo nel cda di Pegaso, e coinvestirà con CVC nell' iniziativa. Dalle informazioni di mercato disponibili, Cvc avrebbe valutato Multiversity oltre un miliardo di euro. La prima metà della società è stata acquistata ad agosto, a metà settembre è stata completata l’acquisizione.