Crozza – Rampini racconta la cupa vita dei democratici USA dopo Trump

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta sul palco il giornalista Federico Rampini e racconta la vita cupa dei democratici Usa dopo l’elezione di Trump: “ è bruno vedere calare l’angoscia e il grigiore nei volti dei soci del Royal Democratic club mentre lugubri si chiedono, fuggiamo a Parigi a piangere nei nostri attici e inondare di lacrime la Senna…”