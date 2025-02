Ed Sheeran trattato a pesci in faccia. Improvvisa il concerto, ma la polizia gli stacca la spina. VIDEO

Il cantante inglese Ed Sheeran ha sorpreso i fan con un’esibizione improvvisata per le strade di Bengaluru, in India, prima del suo concerto ufficiale al NICE Grounds. Tuttavia, la polizia locale è intervenuta interrompendo la performance e staccando la spina mentre Sheeran stava cantando la sua hit Shape of You. Secondo quanto riportato sui social, il 34enne aveva ottenuto un permesso per esibirsi, ma le autorità locali hanno negato questa versione. “Avevamo il permesso per suonare in strada, era tutto pianificato”, ha scritto l’artista su Instagram, smentendo ogni irregolarità. Il vice commissario della polizia di Bengaluru ha invece affermato che il permesso non era stato concesso. L’accaduto ha generato un acceso dibattito tra i fan, che si sono schierati in difesa del cantante, criticando l’intervento delle forze dell’ordine. Scopri tutti i dettagli di questa vicenda che ha fatto il giro del web