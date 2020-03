Vodafone favorisce l'accesso al digital learning per gli studenti.

Per favorire l’accesso al digital learning in questa situazione di emergenza (con scuole e università chiuse), Vodafone ha deciso di eliminare il limite di Giga per gli studenti in tutta Italia a partire dalle scuole superiori. I giovani clienti riceveranno un SMS per attivare Giga illimitati gratis per un mese (che si disattiveranno in automatico al termine del periodo previsto).

Già da fine febbraio Vodafone, per permettere ai clienti residenti nelle aree del primo cordone sanitario di comunicare con i propri cari, di lavorare da remoto e di tenersi informati, aveva fornito gratuitamente Giga illimitati per un mese.

Per incentivare l’adozione dello smart working da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, Vodafone ha inoltre offerto Giga illimitati alle imprese di tutto il territorio nazionale al fine di consentire loro di essere in contatto con colleghi, clienti e fornitori da remoto senza ulteriori costi, attivando le moderne procedure di smart working.

È dal 2014 che Vodafone adotta lo smart working su larga scala. Oggi è tra le esperienze che coinvolgono il maggior numero di dipendenti in Italia. Questo ha consentito a Vodafone di adottare lo smart working in tutte le sedi dell’azienda tra le misure precauzionali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.