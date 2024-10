"We Are All Superheroes" – La nuova mostra d’arte alla John Reed Fitness Club di Trieste

La palestra John Reed Fitness Club di Trieste inaugura la mostra d'arte “We Are All Superheroes”, che unisce il mondo del fitness a quello dell’arte contemporanea in una riflessione unica sulla figura del supereroe e sulla “performance a tutti i costi” nella società moderna. L’esposizione, co-curata da Alessandra Pierelli, vede la partecipazione di diversi artisti emergenti e affermati, tra cui Gus Andy, Fabrizio Ceccarelli e Felipe Cardena, che hanno reinterpretato in chiave pop e contemporanea il concetto di supereroe, svelandone fragilità e contraddizioni.

La mostra, che si svolge in concomitanza con la settimana della Barcolana, non si limita a celebrare la forza e la resilienza, ma invita a riflettere su cosa significhi essere “eroi” nella vita quotidiana. Samuele Frosio, AD di RSG Group Italia, ha sottolineato come l’evento rappresenti un’importante occasione di dialogo tra sport, arte e territorio, promuovendo sani valori sociali. Alessandra Pierelli, ha invece spiegato come la figura del supereroe contemporaneo possa essere un potente simbolo di identità e trasformazione personale. Anche Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha evidenziato l’importanza di iniziative come questa per valorizzare il patrimonio culturale e sociale del territorio, contribuendo al suo sviluppo e alla sua visibilità. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 novembre, ogni sabato dalle 15:00 alle 21:00, con ingresso gratuito su prenotazione.