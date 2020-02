Yamamay si affida a Bianca Balti. Nuova testimonial di sensualità

Le donne italiane sono per tutto il mondo icone di bellezza e sensualità. E Yamamay ha deciso di celebrarle e raccontarle nella sua nuova campagna pubblicitaria, attraverso la super top model italiana Bianca Balti, facendo emergere una sensualita` ironica, intelligente, intrigante. Una sensualita` che parla da sola, senza prendersi troppo sul serio.

Protagonisti degli scatti in bianco e nero della prima parte della campagna - come si legge su www.engage.it - sono gli articoli della collezione Basic; la seconda parte, a colori, e` invece dedicata ai capi della collezione Primavera. Un racconto fotografico firmato dal fotografo italiano Giampaolo Sgura che, attraverso le immagini, unisce le due anime delle collezioni Yamamay: il Basic sinonimo di comfort e trasversalita` e la collezione Moda, esplosione di sensualita`.

Naturale ma magnetica, dolce ed elegante ma sexy allo stesso tempo, Bianca incarna perfettamente i valori di italianita` e sensualita` che Yamamay vuole comunicare attraverso le due campagne e i loro rispettivi claim: “Basically Sexy” e “Say Sexy, Say Italy“, claim della collezione moda.

«Abbiamo chiesto a Bianca di essere il volto della nuova campagna ‘Say Sexy, Say Italy’ perche´, oltre a rappresentare molte caratteristiche della bellezza italiana e mediterranea, e` perfetta per interpretare le due anime che convivono nelle collezioni Yamamay: una piu` basica ma sensuale e una marcatamente sexy, e poi Bianca e` italiana ma al tempo stesso estremamente cosmopolita», Gianluigi Cimmino, Ceo di Pianoforte Holding, società cui fa capo il brand Yamamay.

«Quando Yamamay mi ha chiesto di essere la loro testimonial e mi ha spiegato quale fosse il concept della campagna, non ho avuto dubbi: mi divertiva l’idea di poter rappresentare la sensualita` italiana, per un brand italiano, ritratta da un fotografo italiano. Ho da subito collaborato con Yamamay per dare la mia visione, dalla selezione dei capi a quella delle foto, volevo che emergesse una sensualita` sexy ma allo stesso tempo naturale e fresca, in cui le donne italiane e non solo si potessero identificare», commenta Bianca Balti.

Finita l’era Georgina Rodriguez (la fidanzata di Cristiano Ronaldo è stata testimonial di Yamamay per le collezioni primavera estate 2019 e autunno inverno 2019/20), Bianca Balti sarà il nuovo volto del brand di lingerie non solo per la nuova collezione intimo ma anche per una parte della collezione Mare estate 2020.

La campagna ha preso il via il 17 febbraio, con un piano media che coinvolgerà tutti i canali on e offline, dalla stampa (quotidiani, mensili e settimanali) al digital, con sponsorizzazioni dei contenuti sui canali social del brand e una pianificazione su siti e piattaforme esterne.