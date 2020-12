'A Natale Regala un Pixel' L’iniziativa della Fondazione Pirozzi

“A Natale regala un Pixel” è l’iniziativa che la Fondazione Pirozzi, nata in memoria di Francesca scomparsa per un linfoma all’età di 24 anni, ha lanciato, in vista delle prossime festività, per sostenere un progetto di ricerca in ambito oncologico.

Per non fermare la ricerca, Marco Pirozzi il padre della ragazza, ha frazionato l’immagine di copertina del libro "Il Cibo Ideale" in 150.000 Pixel, del valore di 1€ ognuno, acquistabili sul sito https://fondazionepirozzi.it/ prodotto/i-pixel/

“Con tanti piccoli mattoncini, tutti insieme possiamo creare qualcosa di utile” è il messaggio di speranza di un papà che ha saputo trasformare in chiave positiva un “per sempre” spaventoso.

Nel 2016, un linfoma non-Hodgkin si è portato via la figlia Francesca e i suoi sogni da studentessa universitaria. Quando l’anno successivo l’Università di Modena le ha conferito la laurea alla memoria, a marzo 2018 papà Marco le ha reso omaggio raggiungendo un primo traguardo. Ha portato nelle librerie “Il Cibo Ideale”, il libro che riprende la tesi di Francesca sulla sana alimentazione per i malati oncologici, arricchito dalle ricette degli chef stellati Nadia Santini, Mauro Uliassi, Massimiliano Alajmo, Riccardo Camanini, Pietro Leemann, Paolo Simioni e dal prezioso contributo di esperti, tra cui il Prof. Giorgio Calabrese e il Dott. Luca Imperatori.

Il successo delle vendite “Il Cibo Ideale” ha permesso a Marco Pirozzi di consegnare il primo assegno del valore di 50.000€ al gruppo di ricercatori dell’Università di Urbino nel dicembre 2018.

Adesso è possibile continuare a sostenere la ricerca tramite l’acquisto di uno o più Pixel. Un contatore visualizzerà in tempo reale il numero ancora disponibile. Tutti coloro che quest’anno hanno voglia di fare un regalo di cuore riceveranno un certificato di acquisto personalizzato.