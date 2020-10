Bayer celebra i 10 anni di SapereSalute.it: la salute si fa digitale

SapereSalute.it, portale Bayer di riferimento per milioni diitaliani sui temi del benessere e della salute, spegne 10 candeline. Nato nel 1994 come rivista bimestrale cartacea distribuita in farmacia, SapereSalute arriva online nel settembre 2010 e diventa punto di riferimento per i temi della salute e del benessere.

Da allora molta strada è stata percorsa: oggi quasi un milione e mezzo di persone visitano ogni mese il portale d’informazione, che per l’occasione si è trasformato in vero e proprio ecosistema di servizi digitali per gli utenti. Viviamo in un momento in cui i cittadini sono sempre più alla ricerca di informazioni sulla salute online: il 79% si informa in rete sui corretti stili di vita, il 74% sulle malattie e il 73% sui farmaci. Il lockdown dei mesi passati ha poi fatto registrare un boom di interesse per la telemedicina (Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità - Politecnico di Milano).

L’emergenza ha evidenziato l’importanza di poter accedere da remoto ai servizi sanitariper garantire il distanziamento sociale e ridurre il contagio. È per rispondere a queste esigenze che Bayer ha deciso di arricchire SapereSalute con una serie di servizi, con un accesso semplice e unico. Tra quelli già attivi un chatbot per isintomi da Coronavius, “Chiedi all’esperto”, “Prenota una visita” e la più recente “Videovisita”.

Con il servizio “Chiedi all’esperto” è possibile richiedere consulenze gratuite o apagamento a medici professionisti, mentre con “Prenota una visita” è possibile fissare da pc o smartphone una visita specialistica privata, in studio o a domicilio, scegliendo tipologia (medici, infermieri, terapisti, veterinari) e area geografica. Infine, è attivo da oggi il nuovo servizio di “Video visite” con un’ampia scelta di medici specialisti. A questo si affianca il ricco patrimonio di articoli, videointerviste, quiz e dossier: tutti contenuti pensati per un’informazione pratica e autorevole, con argomenti di sicuro interesse: dalle patologie più diffuse, alle malattie croniche, passando per i dusturbi piùcomuni e la sana alimentazione.

Con pochi clic gli utenti possono trovare in un unico luogo tutto quello che cercano onlinee avere accesso a sempre più opportunità.

“Il nostro obiettivo è garantire un’offerta sempre più completa per aiutare i nostri utenti nella gestione della propria salute. Abbiamo in piano di integrare ancora più servizi coninteressanti novità, grazie a partnership con startup e aziende innovative che operano nel settore healthcare. Un’ulteriore occasione per festeggiare insieme questo traguardo guardando al futuro e alla trasformazione digitale della salute, iniziata già da tempo”, ha commentato Mariarosaria Colazzo, Head of Trade, Bayer Consumer Health. Per aggiornamenti su novità e servizi gratuiti, iscriviti a SapereSalute.it

Saperesalute.it è il portale Bayer dedicato a salute e benessere con guide, articoli, video e consigli da esperti del settore su: disturbi, stili di vita, alimentazione, cure e rimedi. A corredo dei contenuti editoriali sono stati implementati alcuni servizi a valore aggiunto. Chi accede al sito può scegliere di godere di alcune informazioni e servizi su richiesta, in parte gratuiti in parte a pagamento. Vincitore del premio innovazione SMAU 2019 per aver integrato servizi progettati da startup innovative.