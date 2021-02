Chi ha paura del caos? Al cospetto dell’incertezza, tra fisica e psicologia

La pandemia ha accresciuto nelle persone la percezione di incertezza. L’incerto e imprevedibile andamento del virus ha messo in crisi la categoria della programmazione e tutti gli esseri umani stanno imparando a vivere senza pianificare più di tanto le tappe della propria vita.

Tutto ciò ha evidenti risvolti psicologici ancora largamente inesplorati. Si parla tanto di dati sui contagi ma forse non si tiene sufficientemente conto dell’impatto che tali dinamiche psicologiche possono avere sul futuro delle persone e delle società.

La Casa della Psicologia dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) offre l’opportunità di interrogarsi su questi aspetti e di ascoltare i preziosi contributi di alcuni studiosi, docenti ed esperti del tema.

<Chi ha paura del caos? Al cospetto dell’incertezza, tra fisica quantistica e psicologia> è il titolo di un webinar aperto a tutti e in programma lunedì 22 febbraio dalle 21 alle 23 sulla piattaforma GoToWebinar.

<Agli esseri umani piace prevedere cosa succederà –informano gli organizzatori- O meglio, piace pensare di saper prevedere. E di poterlo fare correttamente. Credere di sapere quale traiettoria prenderanno gli eventi della propria vita, sia nel breve (“adesso leggerò tutta questa breve descrizione del webinar”) che nel lungo periodo (“appena finisce la pandemia andrò in vacanza in questo luogo…”) offre un certo grado di sicurezza. L’illusione di poter anticipare gli eventi permette di percepirsi in controllo, e non in balia del caso. Ma le esperienze umane sono quanto di più imprevedibile esistano nel mondo. Una singola persona può trovarsi, in qualunque momento, in una situazione al di là della sua immaginazione, talvolta con situazioni Kafkiane che possono attivare emozioni e reazioni molto forti>.

Intervengono:

Alessandro Antonietti Preside della Facoltà di Psicologia, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

Andrea Marcolongo scrittrice

Francesco Tombesi Professore Associato di Astrofisica, Università degli studi di Tor Vergata, Roma

Moderano l’incontro

Francesco Pagnini psicologo e psicoterapeuta, membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia

Davide Baventore Vicepresidente OPL