"Con Voi" è l'assistenza domiciliare del Campus Bio-Medico di Roma

Con Voi, l'assistenza domiciliare del Campus Bio-Medico: i servizi e i benefici

"Con Voi" è il nuovo servizio di assistenza domiciliare a Roma, fortemente voluto dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, con l’ambizioso obiettivo di dedicare la propria esperienza a tutte le persone impossibilitate nel proseguire il percorso di cura designato presso strutture mediche esterne. Grazie a questa modalità di assistenza, pazienti fragili, pazienti post-chirurgici e pazienti cronici oggi hanno la possibilità di beneficiare delle massime attenzioni da parte di uno staff preparato e specializzato, rimanendo comodamente presso il proprio domicilio, in un contesto piacevole e familiare.

Quali servizi offre Con Voi?

Con Voi, mette a disposizione lo staff del Campus Bio-Medico per offrire visite specialistiche dedicate a pazienti in stato di fragilità, pazienti ai quali sono state diagnosticate patologie croniche o persone che hanno da poco subito un intervento chirurgico. Il servizio è attivo nell’area di Roma, senza limiti di zona e consente a chi è impossibilitato a raggiungere le strutture sanitarie di ricevere a casa uno specialista altamente qualificato per una visita medica a domicilio. Il personale esperto su cui può contare Con Voi è in grado di fornire ai pazienti prestazioni infermieristiche di alto livello, comodamente presso la propria abitazione. Questo servizio mira ad assicurare la corretta continuità assistenziale in caso di malattia, disabilità e nel periodo post ricovero a seguito di un intervento chirurgico, quando sono necessari medicazioni e controlli intensivi.

Quali vantaggi e benefici assicura il servizio di assistenza medica a domicilio?

Portare la formazione clinica, la ricerca di terapie moderne e il costante impegno a innovare i modelli di assistenza di un policlinico universitario nel contesto dell’assistenza a domicilio, sono le linee guida che hanno condotto alla nascita di questo servizio completamente dedicato al benessere del paziente e al suo viaggio di cura, riabilitazione e guarigione.

Oltre a una profonda competenza, Con Voi assicura grande flessibilità e personalizzazione nella definizione del percorso di assistenza del malato. Una volta verificati puntualmente i suoi reali bisogni e le prescrizioni ricevute, infatti, lo staff è da subito impegnato a raccogliere disponibilità e necessità al fine di concordare gli orari e i giorni più comodi alla famiglia per l’erogazione effettiva dei servizi di assistenza.

Con Voi, un’attenzione speciale al benessere psico-fisico del paziente

I vantaggi e i benefici del servizio di assistenza medica a Roma sono di più ampio respiro, grazie alla concezione del paziente come individuo molto sensibile e psicologicamente fragile. Effettuare visite specialistiche a domicilio e garantire assistenza infermieristica tra le mura domestiche sono attività ambiziose, che vanno ben oltre il mero soddisfacimento di bisogni di tipo medico e funzionale.

Basti pensare a come viene irrimediabilmente stravolta la quotidianità di una persona colpita da una malattia cronica o sottoposta a un intervento chirurgico che per diverso tempo ne mina l’autonomia, per capire quanto bisogno i pazienti abbiano di vivere il percorso di cura in un ambiente familiare, circondato dai propri cari.

Con Voi è tutto questo: un servizio profondamente qualificato grazie al quale è possibile studiare percorsi di cura flessibili e personalizzati, nel rispetto dei tempi e degli spazi del paziente e della sua famiglia.