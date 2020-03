Coronavirus: Roche mette tocilizumab a disposizione delle Regioni, gratis

Nell'emergenza-Covid-19 la solidarietà è fondamentale e l'industria farmaceutica non fa eccezione.

La filiale italiana di Roche ha annunciato l'intenzione di mettere a disposizione gratuitamente tocilizumab alle Regioni che ne faranno richiesta, oltre a una squadra di esperti per svolgere consulenza da remoto e a donerà materiale per il valore di un milione di euro, tra Dpi e strumenti per la terapia intensiva.

tocilizumab, la cui indicazione terapeutica è contro l’artrite reumatoide, è già stato testato in via sperimentale sui malati di Covid-19, con risultati che, per ora, paiono abbastanza convincenti.

Nonostante il fatto che la molecola sia stata pensata per tutt'altro impiego e la perplessità di molti esperti, pare che tocilizumab abbia effetti positivi sui pazienti.

Roche lo fornirà in forma gratuita alle Regioni in forma gratuita per il periodo di emergenza, fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica per i pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato.