Coronavirus, scoperto come identificare i positivi prima che abbiano sintomi

Coronavirus, scoperto come identificare i positivi prima che sviluppino i sintomi

Per prevenire il diffondersi del Coronavirus, è utile riconoscere i positivi anche in assenza di sintomi. Molte persone sono asintomatiche: non presentano segnali, ma sono positive e contagiose. Inconsapevolmente possono infettarne molte altre. Poterle indentificare i malati prima che sviluppino i sintomi consentirebbe di ridurre notevolmente i contagi.

Coronavirus, scoperto un test che indentifica i positivi prima dei sintomi

Gli scienziati dell’esercito americano hanno messo a punto un test del sangue, che potrebbe identificare i positivi già a distanza di 24 ore dall’infezione, dunque prima che sviluppino i sintomi e che trasmettano il virus ad altri. A rivelarlo è il Guardian. Il test è emerso da un progetto della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) dell'esercito americano, che aveva come obiettivo la diagnosi rapida di avvelenamento da germi o guerra chimica.

Il nuovo test potrebbe essere presentato per l'approvazione di emergenza (EUA) dalla Food and Drug Administration (FDA) americana entro una settimana. Se L’EUA viene concessa, il test potrebbe essere implementato negli Usa già nella seconda metà di maggio. “Il concetto colma una lacuna diagnostica in tutto il mondo" ha commentato al Guardian il dott. Brad Ringeisen, capo dell'ufficio delle tecnologie biologiche di Darpa.