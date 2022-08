Dieta chetogenica: cos'è, come funziona, pro e contro

Hai sentito parlare della dieta chetogenica e vuoi saperne di più? Leggi il nostro approfondimento e scopri cos'è, quando è indicata, pro e contro

La dieta chetogenica è un regime alimentare in cui l'apporto di carboidrati è ridotta al minimo. L'obiettivo è quello di favorire la formazione da parte del fegato di corpi chetonici per la degradazione dei grassi nel corpo. Il processo chiamato chetosi riduce la sensazione di fame e comporta una rilevante perdita di peso fino a 1-2 kg a settimana o più. Essendo molto restrittivo non va seguito per un periodo di tempo prolungato.

Dieta chetogenica: cosa mangiare

Nella dieta chetogenica l'assunzione dei nutrienti è così composta:

70-75% grassi

20-25% proteine

5-10% carboidrati

La dieta chetogenica si basa quindi su prodotti come:

Carne (manzo, pollo, tacchino, maiale)

Pesce grasso (salmone, acciunga, sgombro)

Uova

Burro e panna

Formaggio

Frutta a gusto e semi

Oli sani

Avocado

Verdure povere di carboidrati (cavolfiore, broccoli, asparagi, pomodorim cipolle, c etriolo)

Sono invece da evitare:

Alimenti zuccherati

Carboidrati complessi

Frutta (ad eccezione di quelli di bosco)

Legumi

Ortaggi a radice e tuberi

Grassi non salutari

Alcol

Dieta chetogenica: pro e contro

Chi segue una dieta chetogenica perde peso molto velocemente ma può incorrere in problemi come:

Nausea e vomito

Stipsi

Calcoli renali

Gotta

Per questo motivo è consigliabile iniziare con una dieta a basso contenuto di carboidrati per poi ridurne la quantità nel corso del giorni. In ogni caso prima di modificare il proprio regime alimentare è sempre opportuno rivolgersi a un medico, dietologo o nutrizionista per verificare che la dieta che si vuole seguire possa essere sostenibile dal proprio organismo.