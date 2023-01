Dieta detox dopo Natale: i consigli per tornare in forma

Alla fine dell'anno arriva il momento dei bilanci, anche in senso letterale. Ovvero è il giorno in cui bisogna affrontare il problema dei chili presi tra Natale e Capodanno. In molti infatti dopo tante abbuffate si ritrovano con la pancetta e i pantaloni che stringono ma non bisogna disperare. Basta tornare a un regime alimentare equilibrato senza digiuni estremi. Smettere di mangiare per un più o meno breve periodo non vi aiuterà a perdere peso. Ecco quindi i consigli per una dieta detox dopo Natale.

Dieta detox dopo Natale: cosa mangiare

Innanzitutto bisogna ricordare che saltare i pasti non è la soluzione. Un dieta bilanciata prevede tre pasti (colazione, pranzo e cena) e due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio. Durante la giornata è bene assumere molto acqua per smaltire la ritenzione idrica, uno dei sintomi più classici dei cenoni. E' bene poi masticare lentamente per aumentare il senso di sazietà e apprezzare meglio ciò che mangiamo.

A livello di alimenti invece è bene prediligere prodotti più delicati e di origine vegetale, che apportano elementi preziosi all'organismo come sali minerali, vitamine e composti fitochimici con poche calorie. Altro aspetto fondamentale è la presenza di fibre, che servono a equlibrare le calorie assunte durante le feste. Detto questo si consiglia di mettere in tavola alimenti come prugne secche, arancia e agrumi di stagione. Meglio il frutto intero piuttosto che il succo. Anche il pesce azzurro è un'ottima fonte di calcio e vitamina D oltre che di Omega 3 per la salute del cuore. Da evitare sono invece cibi ricchi di istamina, di cui si è abbondato durante le feste, come frutta a guscio, insaccati, crostacei, tonno, sgombro, formaggio e legumi.

Per perdere peso non si può poi prescindere dall'attività fisica. Anche una semplice camminata può aiutare a smaltire i chili di troppo ma gli esperti consigliano un allenamento di 45 minuti almeno 3 volte a settimana.

Prima di cambiare dieta vi consigliamo sempre di rivolgervi a un medico o nutrizionista per avere consigli prefessionali su quale regime alimentare è più adatto a voi in modo da incorrere in possibile problemi di salute.