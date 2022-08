Dieta paleo (Paleodieta): cos'è, come funziona, pro e contro

Hai sentito parlare della paleodieta e vuoi saperne di più? Leggi il nostro approfondimento e scopri cos'è, quando è indicata, pro e contro

La dieta paleo è tra i regimi alimentari più particolari in quanto prevede di assumere solamente alimenti che erano disponibili all'epoca dei nostri antenati nella preistoria. La cosidetta dieta paleolitica si basa sul concetto che l'alimentazione seguita dagli uomini delle caverne abbia contribuito alla loro evoluzione e quindi sia più naturale e funzionale all'organismo anche ai giorni nostri. Nella dieta paleo vengono quindi eliminati qualsiasi prodotto di origine industriale, dando invece spazio a prodotti naturali e bio. Certo alcuni cibi come carote, patate e pomodori non erano a portata di mano dei nostri antenati ma vengono comunque inseriri nella dieta paleo dato che in linea teorica avrebbero potuto far parte della loro alimentazione.

Dieta paleo: cosa mangiare

La dieta paleo è pensata soprattutto per gli sportivi e mette al centro la qualità dei prodotti consumati. Ad esempio sono preferibili uova, pesce, pollo o manzo che provengono da allevamenti etici o cresciuti nel modo più naturale possibile. L'idea è inoltre quella di sostituire i carboidrati con i grassi sani, che non portano a un aumento di peso. Gli alimenti previsti dalla dieta paleo quindi sono:

Niente cerali (grano, farro e segale), dolci o cibi trattati

Noci, semi e bacche

Carne

Pesce

Uova

Olio di cocco e avocado

Farina di cocco

Sono invece da evitare:

Formaggio

Salumi confezionati

Bastoncini di pesce

Legumi e cereali

Patatine, noccioline salate, ecc…

Riso e patate sono due alimenti che possono essere compresi nella dieta paleo ma con estrema moderazione.

Dieta paleo: pro e contro

La dieta paleo porta sicuramente il vantaggio di mangiare con una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti e riducendo l'apporto di nutrienti complessi che contribuiscono all'aumento di peso. Questo regime alimentare quasi azzera gli attacchi di fame, anche grazie a snack ricchi di fibre, e dona più energia al corpo. La dieta paleo dato che si basa su cibi biologici ha un costo più elevato di altri regimi alimentari e richiede tempi più lunghi di preparazione. L'ideale sarebbe preparare i pasti la sera per il giorno successivo.