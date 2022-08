Dormire nudi fa bene? Ecco benefici e controindicazioni

Dormire nudi fa bene e porta benefici alla salute? Ci sono controindicazioni? Scopri qui le risposte!

Il sonno è fondamentale per il benessere del corpo e della mente. Da anni ci si domanda quale sia il modo migliore per coricarsi e svegliarsi al mattino completamente riposati. Per alcuni significa non dover indossare nulla sotto le coperte ma dormire nudi fa bene? Stando a diversi studi internazionali pare che effettivamente sia così.

Dormire nudi fa bene?

Uno studio inglese commissionato da thedozyowl.co.uk ha indagato se dormire nudi fa bene e pare che la risposta sia assolutamente sì. La ricerca ha preso in esame 2.698 volontari che si sono coricati con abbiliamento diverso. Per valutare la qualità del sonno si è preso in esame il tempo trascorso in fase REM, ovvero quella in cui si sogna. In media chi dorme nudo trascorre il 26,5% del sonno in fase REM. La percentuale scende al 26% per chi indossa pantaloncini e maglietta a maniche corte e al 25,5% in mutande o boxer. Il mix maglietta a maniche lunghe e intimo è associato a una percentuale del 25%.

Il pigiama non è l'abbigliamento giusto per dormire bene. La camica da notte a maniche corte (23,5%) è meglio di quelle a maniche lunghe (20%) mentre i pantaloni lunghi sono ultimi in classifica (17,5%). Dormire nudi fa bene anche in inverno? I risultati della ricerca pare siano validi in ogni stagione. Quando arriva il freddo è quindi meglio non indossare nulla ma coprirsi con coperte e piumone.

Dormire nudi fa bene al corpo in molti modi:

Supporta il sistema immunitario

Fa bene alla pelle riducendo secchezza, acne e pallore

Migliora la salute vaginale e aiuterebbe la fertilità maschile

Riduce lo stress

Migliora il rapporto con il partner

Dormire nudi è invece controindicato: