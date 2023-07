Farmaci dimagranti una nuova "droga": cresce il rischio suicido-autolesionismo

La revisione è stata avviata dall'agenzia dei medicinali islandese in seguito a segnalazioni di pensieri suicidari e autolesionismo

Il comitato per la sicurezza dell'Ema, il Prac, sta esaminando i dati sul rischio di pensieri suicidari e pensieri di autolesionismo con medicinali noti come agonisti del recettore del Glp-1, tra cui Ozempic (semaglutide), Saxenda (liraglutide) e Wegovy (semaglutide). Si tratta di farmaci usati per la perdita di peso e per il trattamento del diabete di tipo 2.

La revisione - si legge in una nota dell'Agenzia europea per i medicinali - è stata avviata dall'agenzia dei medicinali islandese in seguito a segnalazioni di pensieri suicidari e autolesionismo nelle persone che usano medicinali a base di liraglutide e semaglutide. Finora le autorità hanno recuperato e stanno analizzando circa 150 segnalazioni di possibili casi di autolesionismo e pensieri suicidari.