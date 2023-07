Dal cube croissant al maritozzo quadrato: tutti pazzi per le brioches cubiche. Cosa sono e dove trovarle in Italia

C’è qualcosa di più tradizionale e universalmente riconoscibile della forma del croissant? Forse no, ma la colazione sta cambiando immagine, rifacendosi il look. Complice anche il successo di Instagram e TikTok che hanno reso virale una nuova concezione di brioches "al cubo". Non solo cornetto quadrato quindi, adesso c'è anche il maritozzo cubico. L'idea è di Francesco Arnesano, il titolare del panificio "Lievito" di Roma premiato con "Tre Pani", massimo riconoscimento nella guida Pane e Panettieri d'Italia del Gambero Rosso.

Arnesano ha messo in produzione una nuova forma per il dolce più amato dai romani. Si tratta, infatti, dello stesso lievitato del maritozzo ma in forma cubica con ripieno di panna, grande tanto da stare in una mano e con un peso che arriva circa a 120 grammi panna compresa. L'impasto, quindi, è il classico e il sapore non cambia: la novità sta tutta nella forma, e di conseguenza nel metodo di cottura (che per il cubo viene realizzata in stampo). "Maritozzo Eur", così si chiama il nuovo lievitato di Arnesano, è "un omaggio al quartiere che ci ha ospitato tanti anni fa", dice il panettiere al Gambero Rosso. In particolare, il riferimento è al Palazzo della Civiltà Italiana, chiamato anche Colosseo quadrato, che si trova proprio in zona.