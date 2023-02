Integratori alimentari, è boom globale: il business supera i 100 miliardi

Benessere e salute, il nuovo trend degli integratori alimentari

Il business degli integratori alimentari rappresenta un’eccellenza del made in Italy e un asset strategico per il sistema Paese che sta accelerando sempre di più. A darne prova l'evento dal titolo “Il settore degli integratori: rimodellare il futuro”, andato in scena a Milano e promosso da Integratori; Salute, l’associazione nazionale che rappresenta il comparto degli integratori alimentari e che è parte di Unione Italiana Food. Ad aprire i lavori del convegno, è stato Germano Scarpa, presidente dell’associazione “Integratori & Salute”.

Per discutere sul futuro del comparto, sono intervenuti: Alec Ross, Distinguished Adjunct Professor Business School dell'Alma Mater di Bologna, ex consigliere di Obama e autore del volume edito da Feltrinelli “I furiosi anni venti”; Andrea Fortuna, Advisory Partner - Health, Pharma; Life Sciences - PwC Italia; Antonino Santoro, Presidente European Federation of Associations of Health Products Manufacturers (EHPM).

INTEGRATORI ALIMENTARI: UN SETTORE CHE CRESCE NEL MONDO E IN ITALIA