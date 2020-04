Janssen: Cosimo De Nigris è il nuovo Direttore delle Risorse Umane

Cosimo De Nigris è il nuovo Direttore delle Risorse Umane di Janssen Italia, Grecia e Israele

Cosimo De Nigris è il nuovo Direttore delle Risorse Umane Italia, Grecia e Israele di Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson.

Entra a far parte del leadership team dell’azienda con la responsabilità di implementare una People Strategy volta a valorizzare al meglio i talenti interni e ad acquisire talenti esterni, in linea con gli obiettivi strategici dell’azienda.

Classe 1979, Cosimo De Nigris ha alle spalle ben 15 anni di esperienza nel settore HR, 8 dei quali passati in Janssen e Johnson & Johnson.

“Sono onorato di ricoprire questo ruolo di grande responsabilità in una realtà internazionale leader nel settore farmaceutico e in continua crescita. – afferma Cosimo De Nigris - In questi anni in azienda, ho avuto l’opportunità di vivere in prima persona l’evoluzione e il cambiamento della funzione Human Resources del Gruppo J&J: da un approccio ‘Business Unit oriented’ siamo passati a essere ‘Corporate oriented’. Ciò ha consentito alla funzione HR di avere una visione univoca e strategica del people management dell’intera forza lavoro e, al contempo, ha favorito una maggiore collaborazione con le altre funzioni di business”.

Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Messina, la sua città natale, Cosimo De Nigris ha iniziato il suo percorso professionale in concomitanza con il Master in “Organization ed HR Management” all’Università Bocconi di Milano, conseguito nel 2004.

Di rilievo le esperienze in grandi aziende italiane quali il Gruppo Editoriale L’Espresso dove, tra il 2005 e il 2008, in veste di HR Specialist, si è occupato a 360 gradi della gestione del personale: dal recruiting, alla selezione, alla definizione di programmi di crescita e Compensation & Benefit di collaboratori e dipendenti.

Il suo percorso prosegue in Fiat Iveco, Gruppo FCA, dove ha ricoperto la carica di HR Site Manager fino a dicembre 2011, inizialmente in Italia, passando dai siti di Torino e Trento, dove ha avuto modo di coordinare le relazioni sindacali e di definire le politiche di pianificazione del personale. In seguito, anche in Cina, dove ha avuto la sua prima esperienza professionale in ambito internazionale sempre all’interno del gruppo Fiat Iveco.

Nel 2012 Cosimo De Nigris approda in Janssen come HR Manager presso la sede di Cologno Monzese, diventando in seguito HR Leader, anche a livello EMEA, per J&J Consumer e Supply Chain.

Da allora ha assunto ruoli di sempre maggiore responsabilità a livello nazionale e internazionale che l’hanno portato, nel 2018, a diventare HR Leader Supply Chain Deliver North America presso l’headquarter J&J in New Jersey (USA).

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, Janssen Italia si distingue per la promozione di politiche orientate all’inclusione delle differenze e alla parità di genere – attualmente infatti circa il 54% della popolazione aziendale totale è al femminile – e per favorire il benessere psicofisico dei dipendenti.

In Janssen Italia è stato creato ad esempio un team di ‘Ambasciatori della Diversità e dell’Inclusione’ chiamato ‘Unconventional Growth’, per promuovere e diffondere a tutti i livelli una sempre maggiore consapevolezza attorno ai temi della Diversity & Inclusion. Le persone possono inoltre accedere a strumenti di flexible benefit e di worklife balance, come lo smartworking, al quale ha aderito la totalità dei dipendenti.

“L’esempio di Cosimo De Nigris conferma quanto per noi di Janssen e per tutto il Gruppo Johnson & Johnson siano fondamentali la crescita dei talenti interni e la valorizzazione delle persone che compongono la nostra azienda, in linea con i valori del nostro Credo e con il nostro impegno quotidiano per costruire un futuro in cui le malattie siano un ricordo del passato” – racconta Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia.