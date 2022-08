Macchie solari sulla pelle e sul viso: scopri cause e possibili rimedi

Scopri nel nostro approfondimento quali sono le possibili cause della comparsa di macchie solari sulla pelle e i possibili rimedi naturali

Le macchie solari o lentigo solari sono degli inestetismi che si presentano come chiazze di forma irregolare sulla pelle, solitamente nelle zone più esposte al sole come avambraccia, dorso delle mani, spalle e decolletè. Le macchie solari viso invece si trovano su fronte, naso, guance, labbro superiore e mento. Il colore varia dal nocciola, al rossastro al marrone scuro e le dimensioni sono di pochi millimetri o anche alcuni centimetri. L'inestetismo si forma principalmente perché il sole interferisce con il processo di sintesi della melanina incrementandone la produzione. Le macchie solari si presentano senza distinzioni su uomini e donne ma in particolare in persone con più di 60 anni ma anche prima dei 40 anni se si è rimasti spesso scottati dal sole.

Macchie solari viso: come eliminarle

Le macchie solari si possono eliminare attraverso alcuni trattamenti come: