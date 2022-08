Pillola antidepressiva rapida: c'è l'ok. Efficacia a partire da una settimana

Auvelty, farmaco anti-depressivo approvato in USA

Gli Stati Uniti approvano la prima pillola antidepressiva rapida: si potrà assumere per via orale e contiene due principi attivi. Questa compressa viene indicata per il trattamento del disturbo depressivo maggiore.

La Food and Drug Administration (FDA) americana, organo che regola l'approvazione di nuove cure, ha dato l'ok al primo farmaco antidepressivo per bocca ad effetto rapido. Si tratta dell'Auvelity (Axsome Therapeutics): è una pillola a rilascio prolungato che contiene due principi attivi, il destrometorfano e il bupropione).

Auvelty, "efficacia antidepressiva a partire da una settimana d'uso"

Questa compressa è il "primo e unico farmaco orale ad azione rapida approvato per il trattamento del disturbo depressivo maggiore con efficacia antidepressiva a partire da una settimana d'uso", spiega all'ANSA Graziano Pinna, neuroscienziato dell'Universita' dell'Illinois a Chicago.