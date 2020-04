Powerbox fornisce supporto strategico alle applicazioni anti-COVID 19

La Task Force COVID-19 di Powerbox fornisce supporto strategico alle applicazioni mediche e para-mediche



Powerbox (PRBX), una delle più grandi società di power supply in Europa, e da oltre quattro decenni una delle principali forze nell'ottimizzazione di soluzioni di alimentazione per applicazioni impegnative, non sta solo lavorando diligentemente per ridurre il rischio inerente a Covid-19 per l'ecosistema, ma anche per garantire che l'assistenza e il servizio clienti continuino senza interruzioni.

Le soluzioni di alimentazione standard e personalizzate PRBX sono utilizzate in apparecchiature medicali come ventilatori, pompe per infusione, monitoraggio remoto dei pazienti, macchine per anestesia, ultrasuoni, risonanza magnetica, apparecchiature a raggi X mobili e molto altro. Senza un alimentatore (PSU), nulla funziona.

Quindi l'alimentatore è un componente fondamentale in tutte queste apparecchiature. In stretta collaborazione con i propri clienti e con il più alto livello di priorità dato alla manutenzione delle apparecchiature mediche, pur mantenendo il servizio a tutti i suoi clienti, PRBX ha istituito una Task Force COVID-19 dedicata per garantire la continuità aziendale durante questo difficile periodo.

Powerbox (PRBX) è unito in una crisi globale che si evolve quotidianamente, con un impatto su ognuno di noi, comprese le nostre famiglie, amici e comunità: "La nostra principale preoccupazione è la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e partner. Tale impegno copre tutto, dall'assicurare che stiamo facendo la nostra parte per fermare la diffusione, al mantenimento della continuità aziendale in modo che i nostri clienti e partner non debbano avere ulteriori preoccupazioni".

"Operiamo in modo efficace con la maggior parte dei dipendenti che lavorano in remoto. Mantenendo un elevato livello di sicurezza abbiamo rafforzato parte della nostra forza lavoro negli impianti di produzione europei; abbiamo implementato azioni per ridimensionare la nostra attività e soddisfare la domanda critica dei clienti; e in caso di necessità, abbiamo piani di continuità operativa che affrontano il potenziale impatto di questa crisi".

"Siamo fiduciosi di poter continuare ad offrire i massimi livelli di servizio con la cura e l'attenzione che i nostri clienti si aspettano".

"In molte regioni, i nostri dipendenti sono considerati essenziali perché supportano i clienti impegnati nella corsa per aiutare le cure mediche a combattere il COVID-19, dove tutti i dipartimenti PRBX lavorano a stretto contatto e si supportano a vicenda per offrire il massimo livello di servizio ai nostri clienti".

“In questi tempi straordinari, PRBX è impegnata nella salute e nel benessere delle nostre famiglie, colleghi, clienti e partner che insieme rendono PRBX parte di una comunità globale". Tatsuo Yamamoto, CEO di Powerbox, dice che "la nostra massima priorità è mantenere la continuità aziendale necessaria per fornire supporto e assistenza a tutti i nostri clienti in tutto il mondo"

Il portafoglio di prodotti PRBX (che fa parte del gruppo Cosel), comprende soluzioni standard ed anche soluzioni di potenza multi-kilowatt completamente personalizzate che offrono una vasta gamma di soluzioni per supportare applicazioni mediche e para-mediche.

"Ci impegniamo a fornire il massimo livello di supporto ai nostri clienti, contribuendo allo stesso tempo a proteggere la nostra comunità. Ad esempio, PRBX ha donato maschere di protezione all'ospedale di Norrköping in Svezia ed ai nostri uffici regionali impegnati in attività locali".