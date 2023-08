Proprietà, benefici e controindicazioni della carota

La carota (Daucus carota) è un ortaggio dal caratteristico colore arancione, noto soprattutto per il suo gusto dolce e croccante. Sin dall'antichità apprezzata per le sue proprietà nutritive e i benefici per la salute, ma anche per la sua versatilità in cucina, la carota è diventata un ingrediente essenziale in molte preparazioni culinarie e ha trovato un posto speciale nella dieta di molte persone in tutto il mondo. Ma quali sono queste proprietà e questi benefici garantiti dalle carote, e quali le possibili controindicazioni?

Prima di scoprirlo insieme, facciamo un breve resoconto sull’origine della carota e la sua storia. Si ritiene generalmente che le prime carote selvatiche siano originarie dell'Asia occidentale e dell'Europa orientale. Quelle selvatiche differivano significativamente dalle varietà coltivate in epoca moderna. Erano piccole e dalla tonalità viola o bianca. Le prime tracce di una loro coltivazione risalgono a circa 5.000 anni fa. Tuttavia, in principio le carote erano coltivate principalmente per le foglie e i semi aromatici, piuttosto che per le radici dolci che consumiamo oggi. Inoltre, le antiche carote non avevano l'aspetto arancione caratteristico che associamo a questo ortaggio. Si ritiene che la varietà arancione, ricca di beta-carotene, sia stata selezionata e sviluppata dagli agricoltori olandesi nel XVII secolo in onore della famiglia reale dei Paesi Bassi, gli Orange-Nassau. Questo processo di selezione e incrocio genetico ha portato alla creazione delle carote che conosciamo oggi. Nel corso dei secoli, questo ortaggio ha comunque continuato a evolversi attraverso la selezione naturale e l'incrocio favorito dagli uomini, portando alla grande varietà di tipologie attualmente esistenti, con diverse forme, colori e dimensioni.

Oggi, la carota è una delle colture più coltivate e consumate al mondo, ampiamente utilizzata in cucina, sia cruda che cotta, e apprezzata per i suoi notevoli benefici nutrizionali sulla nostra salute.

Carota: valori nutrizionali

Prima di vedere più nel dettaglio quali siano le proprietà della carota, cerchiamo di fare una veloce panoramica sui valori nutrizionali. In particolare, in 100 grammi di carote crude troviamo circa 40 calorie, per l’82% carboidrati, per il resto proteine e lipidi. Più nello specifico, 100 grammi di carote contengono oltre 88 grammi di acqua, quasi un grammo di proteine, 0,24 grammi di lipidi, tra cui grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi. I carboidrati sono quasi 10 grammi, con meno di 5 grammi di zuccheri e meno di 3 grammi di fibre.

Vale la pena aggiungere che le carote contengono anche vitamina C, E, B6, A, K, e poi potassio, sodio, fosforo, calcio, magnesio, manganese, ferro e zinco. Inoltre sono risaputamente fonti di alfa-carotene e beta-carotene.

Carota: proprietà e benefici

La carota è un ortaggio ricco di proprietà nutritive e benefici per la salute, adatto per la dieta di chi vuole dimagrire ma anche di chi vuole semplicemente arricchire la propria alimentazione con un alimento sano e nutriente. Elenchiamo alcuni dei principali vantaggi del consumo di carote:

sono una preziosa fonte di vitamine, come abbiamo potuto già vedere dai valori nutrizionali;

in particolare la vitamina A, assunta sotto forma di beta-carotene, ha effetti benefici per la vista, le ossa, la salute della pelle e il corretto funzionamento del sistema immunitario;

la presenza di beta-carotene, luteina e licopene nelle carote conferisce loro un potere antiossidante e le rende in grado di neutralizzare i radicali liberi nocivi nel corpo, proteggendo le cellule dai danni ossidativi e riducendo il rischio di malattie croniche;

il beta-carotene viene poi convertito in retinolo dal corpo, diventando importante per la visione notturna e la salute degli occhi in generale, mentre la luteina e la zeaxantina presenti nelle carote proteggono la retina dai danni causati dai raggi UV e possono aiutare a prevenire la degenerazione maculare legata all'età;

la vitamina C contenuta nelle carote è nota per potenziare il sistema immunitario, aiutando a combattere le infezioni e a proteggere il corpo da malattie;

essendo ricche di potassio aiutano a regolare la pressione sanguigna e supportare la salute del cuore;

sono una buona fonte di fibre alimentari, che favoriscono una buona digestione e contribuiscono alla regolarità intestinale, aiutando a prevenire la stitichezza e a promuovere la salute dell'intestino;

il beta-carotene può contribuire anche a migliorare l'aspetto della pelle, rendendola più sana e luminosa;

hanno relativamente poche calorie e molte fibre, il che può aiutare a raggiungere la sazietà e a controllare l'appetito, contribuendo alla gestione del peso.

Ricordiamo sempre che una dieta equilibrata e varia è essenziale per godere di tutti i benefici per la salute offerti anche da questo ortaggio, oltre che da numerosi altri alimenti. È sempre bene assicurarsi di includere varie tipologie di frutta, verdura, cereali integrali e proteine nella dieta quotidiana per mantenere il proprio benessere generale.